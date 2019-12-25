Ученые выяснили, что у одичавших лошадей есть признаки многоуровневой социальной структуры

Для наблюдения за лошадьми ученые использовали беспилотники.

Ученые из Киотского и Страсбургского университетов провели исследование и выяснили, что у португальских лошадей есть задатки многоуровневой структуры общества. Статья была опубликована в журнале Scientific Reports.

Для наблюдения за лошадьми ученые использовали беспилотники. В исследовании участие приняло 121 животное. Выяснилось, что лошади объединяются в семьи и общины, у них даже есть своя иерархия.

Из лошадей, которые участвовали в исследовании, образовалось 23 группы и пять одиноких лошадей. Со стороны самцов наблюдалась четкая иерархия, а остальные пять одиночек сформировали так называемую холостяцкую группу. Самцы из соседних семей их к самкам не подпускали.

Ученые сделали вывод, что лошади могут объединяться в стада более высокого уровня, оставляя холостяков позади. Выяснилось также, что чем больше группа, тем у них в групповых отношениях более высокий статус.

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