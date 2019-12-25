Ученые "наняли" тюленей для исследований в Антарктике

К тюленям прикрепили датчики.

Ученые из Национального института полярных исследований предложили использовать тюленей для исследований в Антарктике. Для этого было отобрано восемь тюленей, к головам которых прикрепили датчики. Датчики будут регистрировать проводимость, температуру и глубину. Об этом сообщает Phys.org

Размер самого датчика примерно с кубик Рубика. На спутник с датчиков тюленей данные передавались с 2017 года. Таким образом ученым удалось получить информацию о состоянии океанических вод у берегов Антарктики. Выяснилось, что теплая и слабосоленая вода появляется там осенью из-за преобладающего восточного ветра, который нагнетает приток теплой воды к шельфу. Теплые воды с пониженной соленостью из-за обилия в них пищи привлекают тюленей.

Ученые также планируют с помощью тюленей оценить количество теплой воды реакцию прибрежной морской экосистемы Антарктики на продолжающиеся быстрые изменения в антарктическом морском льду.

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