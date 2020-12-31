В "Сколково" заявили, что потребление нелегального алкоголя в России остается на опасно высоком уровне

Объем такой продукции составил 26-35% от всего объема потребляемого алкоголя.

Эксперты центра развития потребительского рынка Московской школы управления "Сколково" заявили, что в России потребление нелегального алкоголя остается на опасно высоком уровне. Об этом сообщает РБК.

По словам аналитиков, порядка 26-35% составил объем такой продукции от всего объема потребляемого в стране алкоголя. В сообщении говорится, что пандемия коронавируса способствует производству и обороту нелегального алкоголя. Дело в том, что люди стараются избегать массовых скоплений и часто покупают алкоголь в несетевых магазинах у дома. Такие магазины в свою очередь не всегда имеют лицензию на продажу алкоголя и продают ее что называется из-под полы.

Кроме того, падение доходов россиян также влияет на рост теневого рынка. Дело в том, что легальные производители не могут эффективно конкурировать в цене с алкоголем теневого сегмента. Происходит это из-за роста минимальной розничной цены, а также доли акциза и НДС.

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