Ученые выяснили, что существует множество видов шизофрении

Шизофрения — это сложное психическое расстройство, которое влияет на восприятие, мышление и эмоции. Эта сложность отражается в индивидуальных проявлениях заболевания: у одних пациентов основной проблемой являются нарушения восприятия, в то время как у других более выражены когнитивные нарушения. Симптомы шизофрении сильно различаются у разных людей. Новое исследование швейцарских ученых показывает, как эти различия проявляются в структуре мозга.

В этом смысле существует не одна шизофрения, а множество, каждое из которых имеет свой нейробиологический профиль. Вольфганг Омлор, первый автор исследования и старший врач Университетской психиатрической больницы Цюриха

Чтобы разобраться в каждом из этих типов шизофрении, важно применять подход прецизионной медицины — например, с помощью методов лечения, которые точно соответствуют соответствующему нейробиологическому профилю. Специалист отметил, что такая работа требует подходов, учитывающих как индивидуальные различия, так и сходства на нейробиологическом уровне.

Комплексное международное исследование структур головного мозга пациентов

В рамках международного многоцентрового исследования Вольфганг Омлор и исследовательская группа из Цюрихского университета изучили вариативность структуры мозга у пациентов с шизофренией: какие нейронные сети демонстрируют высокую степень индивидуальности, а какие — высокую степень сходства? Исследователи изучили несколько характеристик, в том числе толщину и площадь поверхности коры головного мозга, а также характер складок и объём более глубоких областей мозга.

Данные были получены в рамках международного исследовательского проекта ENIGMA, в котором объединили данные визуализации более чем 6000 человек из 22 стран. Сравнивая структуры мозга нескольких тысяч пациентов с шизофренией и здоровых людей, можно было с высокой степенью достоверности изучить вариативность структуры мозга.

Выявлено менее гибкое развитие мозга в раннем детстве

В то время как изменчивость структур мозга при шизофрении может отражать различия в симптомах у разных пациентов, однородность складок мозга в средне-лобной области указывает на общую для людей с шизофренией особенность развития. Поскольку складки мозга в основном формируются в раннем детстве, развитие мозга в этот период у пациентов с шизофренией, по-видимому, менее гибкое, особенно в областях, отвечающих за связь мыслительных и эмоциональных процессов.

Эти результаты расширяют наше понимание нейробиологической основы шизофрении. Филипп Хоман, профессор Цюрихского университета и автор исследования

Ученыц добавил, что в то время как однородная складчатость мозга может указывать на возможные механизмы развития заболевания, области с высокой вариабельностью структуры мозга могут быть важны для разработки индивидуальных стратегий лечения".

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