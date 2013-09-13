Ученые выяснили, что неандертальцы изготавливали сложные орудия труда

Неандертальцы в том числе изготавливали наконечники для копий.

Ученые, изучавшие пещеру неандертальцев в горном массиве Швабский Альб, удивились сложностью орудий труда, которые изготавливали неандертальцы, которые жили более 45 тыс. лет назад. Об этом сообщается в PLOS ONE.

Пещера эта была открыли почти 100 лет назад. Там были обнаружены каменные орудия, возраст которых составляет 50-42 тыс. лет. Оказалось, что неандертальцы делали лезвия, клиновидные несимметричные ножи, заточенные с обеих сторон. Они также изготавливали наконечники копий для охоты.

Неандертальцы, которые работали с сырьем для орудий, с самого начала хорошо знали, какую технику нужно использовать, чтобы обработать ту или иную часть будущего инструмента. Это говорит о творческом подходе, гибкости мышления и развитой способности планировать, — говорится в исследовании.

Таким образом была подтверждена гипотеза, что неандертальцы по способностям не уступали кроманьонцам.

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