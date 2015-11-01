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В Красноярском крае обнаружили масляное пятно на Енисее
Сегодня, 10:58
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В Красноярском крае обнаружили масляное пятно на Енисее

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Нефтепродукты распространились на 25 квадратных метров.

В Красноярском крае обнаружили масляное пятно на Енисее. Об этом рассказали представители регионального управления МЧС. В экстренном ведомстве уточнили, что площадь распространения экологической угрозы составила 25 квадратных метров. О происшествии рассказали местные жители. Они заметили пятно в акватории поселка Худоногово.

Емельяновский район, река Енисей 9 сентября обнаружено масляное пятно. Группой КГКУ "Спасатель" проведена обработка места скопления нефтепродуктов сорбентом, на общей площади 300 квадратных метров, израсходовано 15 кг биоразлагаемого сорбента.

пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

В настоящее время известно, что в пятницу 10 сентября будут продолжены работы по ликвидации пятна. Специалисты будут устанавливать источник загрязнения акватории реки. К работам по утилизации нефтепродуктов привлечены силы 17 сотрудников и пяти единиц техники.

На станции "Новый порт" сошел контейнерный вагон.

Фото: Pixabay.com

Теги: енисей, красноярский край, масляное пятно
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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