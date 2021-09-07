На станции "Новый порт" сошел контейнерный вагон

Обошлось без пострадавших.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода контейнерного вагона в Петербурге. Инцидент произошел вечером 6-го сентября 2021-го года.

На путях станции "Новый порт" сошла передняя тележка третьего вагона. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Груз удалось сохранить.

Сотрудники транспортной прокуратуры дадут оценку действиям работников железной дороги.

Видео: пресс-служба СЗТП