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При помощи "ролевой игры" ученые смогли понять, как неандертальцы охотились на птиц
Сегодня, 12:54
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При помощи "ролевой игры" ученые смогли понять, как неандертальцы охотились на птиц

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Древние люди часто охотились на чаек.

Исследователи из Национального музея естественных наук в Мадриде заявили, что им удалось восстановить охоту неандертальцев на птиц с помощью ролевой игры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Frontiers in Ecology and Evolution, пишет "Профиль".

Так, сотрудники музея для ловли птиц использовали огонь, а также инструменты древних людей. Для того, чтобы понять, как именно неандертальцы ловили птиц, устроили командную игру.

Мы реконструируем, как неандертальцы могли использовать огонь, чтобы ослеплять, загонять в угол и хватать летающих птиц ночью, — сообщили ученые.

Отмечается, что неандертальцы охотились на голубей, чаек, ворон, а также куликов. Указывают на то, что неандертальцы охотились на птиц и их орудия.

Ранее мы писали, что палеонтологи нашли в Новой Зеландии окаменелости гигантских пингвинов. 

Фото: pixabay 

Теги: неандертальцы, охота на птиц
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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