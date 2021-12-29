Homo sapiens и неандертальцы жили по соседству на юге Франции

Это доказывает, что предки человека успешно сосуществовали с другими гоминидами.

Ученые из Университета Тулузы обнаружили во Франции в гроте Мандрен останки Homo sapiens, которые жили там более 54 тыс. лет назад. Это самый ранний из всех следов предков человека, который был найден на территории Европы. Статья опубликована в журнале Science Advances.

Ранее находили останки, возраст которых составлял порядка 45 тыс. лет назад. Данная находка показывает, что Homo sapiens сосуществовали с другими гоминидами. Об этом свидетельствуют останки из 12 археологических слоев в пещере Мандрин.

Ранее мы писали, что ученые разработали набор параметров для исследования постковидного синдрома. Учитывать исследовали предлагают 11 симптомов.

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