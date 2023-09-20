Неандертальцы, современные люди и представители загадочной человеческой расы смешивались в пещерах древнего Израиля

В недавно раскопанной пещере в Израиле были найдены захоронения и артефакты, указывающие на то, что в эпоху палеолита там смешивались разные виды людей и обменивались идеями.

Археологи в Израиле обнаружили пять захоронений в пещере, принадлежавших загадочной человеческой популяции. Согласно новому исследованию, эта группа разделяла некоторые аспекты образа жизни, технологии и погребальные обычаи с современными людьми и неандертальцами, которые также жили в этом регионе 130 000 лет назад. Находка свидетельствует о том, что неандертальцы, современные люди и родственные им линии людей сосуществовали на территории современного Израиля около 50 000 лет. Однако неизвестно, какая группа повлияла на другую и в каком направлении. Исследователи подробно описали свои выводы во вторник (11 марта) в онлайн-версии журнала Nature Human Behavior.

В ходе нового исследования учёные изучили пещеры в Леванте — регионе Восточного Средиземноморья, в который сегодня входят Израиль, Палестинские территории, Иордания, Ливан и Сирия. Исследователи давно считали, что Левант был ключевыми воротами для нашего вида, Homo sapiens, и других ветвей генеалогического древа человечества, которые мигрировали из Африки.

Предыдущие исследования показали, что в период среднего палеолита (от 80 000 до 130 000 лет назад) на юге Леванта проживали по меньшей мере три разные группы Homo: современные люди, неандертальцы и третья группа, напоминающая как современных людей, так и неандертальцев, которая была обнаружена на доисторической стоянке Нешер-Рамла в центральной части Израиля. Хотя эти группы физически отличались друг от друга, исследователи не были уверены, насколько они были похожи в плане образа жизни.

Артефакты, найденные в Нешер-Рамле, указывали на то, что это место было временным лагерем для охоты и забоя скота, поэтому исследователи искали поблизости основную баз. Такие места обычно находятся в пещерах. ведущий автор исследования Йосси Зайднер, археолог-палеолитолог из Еврейского университета в Иерусалиме для научного издания Live Science

Зайднер и его коллеги сосредоточились на пещере Тиншемет, расположенной примерно в 6 милях (10 километрах) от Нешер-Рамлы. Впервые учёные обнаружили эту пещеру в 1940 году, а во время новых раскопок там были найдены пять захоронений, принадлежавших Homo — первые подобные захоронения эпохи среднего палеолита, найденные в этом регионе за более чем 50 лет. В настоящее время неизвестно, принадлежат ли эти захоронения ранним современным людям, гибридам человека и неандертальца, загадочной другой линии или совершенно другой группе.

Исследователи также обнаружили каменные артефакты, изготовленные по леваллуазской технологии, то есть выпуклые с одной стороны, плоские с другой и с заострёнными краями. Кроме того, человеческие останки были захоронены в позе эмбриона, часто с красным минеральным пигментом охрой, который, как показали предыдущие исследования, был связан с погребальными обрядами и символическим мышлением. Учёные также обнаружили кости крупных животных, таких как туры (Bos primigenius, вымерший вид, похожий на корову), лошади, олени и газели.

Открытия в пещере Тиншемет, вероятно, станут самыми важными находками в регионе за последние 50 лет. Крис Стрингер, палеоантрополог из Музея естественной истории в Лондоне, который не участвовал в новом исследовании, для Live Science

Несколько человек в нескольких пещерах

Эти находки в пещере Тиншемет были очень похожи на открытия, сделанные в двух других пещерах Израиля — пещере Скул и пещере Кафзех, — которые также относятся к среднему палеолиту. Однако останки скелетов в каждой из этих пещер значительно отличались анатомически от останков из других пещер. Исследователи предполагают, что различные группы Homo не только сосуществовали в Леванте в период среднего палеолита, но и делились рядом ключевых практик, обмениваясь такими нововведениями, как погребальные обряды и символическое использование охры, на протяжении примерно 50 000 лет. До сих пор неясно, в каком направлении происходил этот обмен — например, переняли ли современные люди охотничьи стратегии неандертальцев, переняли ли неандертальцы погребальные обряды современных людей или они вместе изобрели новые практики.

Взаимодействие неандертальцев и Homo sapiens не было просто случайными встречами, у них были очень тесные контакты, которые привели к изменению поведения. Йосси Зайднер, археолог-палеолитолог из Еврейского университета

По словам автора исследования, тот факт, что группы Homo того времени и места часто обладают анатомическими особенностями как современных людей, так и неандертальцев, говорит о том, что "на самом деле это гибриды, которые используют ту же культуру. Однако Стрингер не видит смешения стилей жизни. Вместо этого он предположил, что захоронения и артефакты в пещерах Тиншемет, Скул и Кафзе связаны только с H. sapiens, а различное поведение, обнаруженное в более поздних местах Леванта, таких как пещеры Кебара, Амуд и Дерерийе, связано с неандертальцами. Он указал, что у науки появляется всё больше доказательств того, что эти популяции пересекались в регионе около 100 000 лет назад чаще, чем предполагалось. А учитывая то, что произошло в европейском регионе 50 000 лет спустя, очевидно, что существовал потенциал для контактов и культурных и генетических обменов.

Я склонен преуменьшать вероятность того, что образцы из Схула и Кафзеха демонстрируют признаки гибридизации с неандертальцами, но они действительно демонстрируют множество морфологических вариаций, и некоторые из них действительно могут указывать на скрещивание с соседями-неандертальцами. Крис Стрингер, палеоантрополог

Теперь учёные планируют более детально изучить останки из пещеры Тиншемет, чтобы понять, являются ли они гибридами современных людей и неандертальцев, сказал Зайднер. Крис Стрингер добавил, что ждет подробных описаний морфологии окаменелостей из Тиншемета. В том случае, если скрещивание современных людей и неандертальцев действительно произошло в Леванте, а сейчас это кажется всё более вероятным, то где-то должны быть настоящие гибриды неандертальцев и сапиенсов первого поколения, которые ждут, когда их обнаружат или распознают.

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Фото: Marion Prévost