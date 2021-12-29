Возраст древнейших известных останков человека разумного оказался больше, чем считалось

Предположительно, их возраст составляет порядка 232 тыс. лет.

Археологи провели исследование и уточнили возраст окаменелостей Омо-I. Это древнейшие известные останки человека разумного. Выяснилось, что минимальный возраст окаменелостей составляет примерно 232 тыс. лет. Получается, что останки эти старше, чем считалось ранее. Статья была опубликована в журнале Nature.

Была уточнена также датировка окаменелостей из местонахождения Херто, возраст останков составляет около 160 – 155 тыс. лет.

Останки Омо-I и Омо-II были найдены в 1967 году на юге Эфиопии у реки Омо. Ученые тогда считали, что возраст окаменелостей составляет 200 тыс. лет. Исследования двух черепов и посткраниального скелета позволили ученым назвать этих индивидов людьми современного анатомического типа. При этом люди обладали и архаичными чертами, что сближает их с неандертальцами.

Однако ученые провели новый радиометрический анализ образцов сандина. И оказалось, что извержение вулкана, благодаря которому появились эти минералы, произошло примерно 233 тыс. лет назад. Исследователи считают, что ошибка произошла ранее из-за неправильного отбора минералов для анализа.

Ранее мы сообщали,что за Транссибом фотоловушки впервые зафиксировали дальневосточного леопарда.

Фото: pixabay