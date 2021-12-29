За Транссибом фотоловушки впервые зафиксировали дальневосточного леопарда

Предполагается, что животное было недалеко от своей добычи.

За Транссибирской железнодорожной магистралью фотоловушки впервые в истории изучения зафиксировали дальневосточного леопарда. Об этом сообщает пресс-служба Амурского филиала WWF России.

В сообщении говорится, что попался леопард на фотоловушки в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе Приморского края. Предполагается, что леопард пересек долину реки Раздольной, Транссибирскую магистраль и вышел в историческую часть ареала в южном Сихотэ-Алине.

В сообщении говорится, что животное могло быть недалеко от своей добычи, на это может указывать свист пятнистого оленя, который слышен на видео. Для сбора дополнительной научной информации в ближайшее время эту территорию планируется обследовать.

Ранее мы писали, что в национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео.

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