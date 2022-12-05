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"Поющий" дальневосточный леопард попал на видео туристов в Приморье

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Леопард рычал на протяжении 20 секунд с места для удобного обзора окрестностей.

"Поющий" дальневосточный леопард попал на видео туристов в Приморье. Ролик опубликовали в Telegram-канале нацпарка "Земля леопарда".

"Песней" леопарда назвали процесс общения животных между собой. Леопард рычал на протяжении 20 секунд с места для удобного обзора окрестностей. Этот процесс был снят на лесную камеру, установленную туристами под руководством гида.

Также в нацпарке уточнили, что на камеру попал леопард по имени Академик, названный в честь хранителя зверя – Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

Ранее мы сообщали, что ленивца из Ленинградского зоопарка назвали Отто.

Видео: Telegram / "Земля леопарда" - дирекция заповедников.

Теги: дальневосточный леопард, приморье, туристы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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