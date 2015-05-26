Ленивца из Ленинградского зоопарка назвали Отто

В семействе ленивцев Ирвина и Сони 10 октября 2021 года родился крошечный и обаятельнейший малыш. Только год спустя сотрудникам зоопарка удалось установить, что это мальчик.

В Ленинградском зоопарке выбрали имя для маленького ленивца. В семействе ленивцев Ирвина и Сони 10 октября 2021 года родился крошечный и обаятельнейший малыш. Только год спустя сотрудникам зоопарка удалось установить, что это мальчик.

В зоопарке было оставлено 718 записок с разнообразными вариантами. Например, было много "вкусных" кличек – Блинчик, Кокос, Манго, Кумкват. А также часто предлагали назвать малыша в честь ленивцев – героев мультфильмов – Сида и Блица.

Финальное решение принимали сотрудники зоопарка. Им было очень сложно выбрать, но одно имя понравилось больше остальных: Отто. Данный вариант предложил посетитель по имени Максим, которому подарят два билета в зоопарк.



Фото и видео: Ленинградский зоопарк