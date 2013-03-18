В Приморье дальневосточный леопард пытался напасть на человека

Предположительно, дикий зверь болен.

В Приморье дальневосточный леопард, занесенный в Красную книгу, пытался напасть на человека. Об этом рассказали очевидцы из населенного пункта Красный Яр, расположенном под Уссурийском. Предположительно, дикое животное болеет, а пострадавший оказался в больнице. В местном национальном парке "Земля леопарда" отметили, что инцидент зафиксирован в более чем 30 километров от границы с нацпарком.

Попав в частный двор, леопард попытался напасть на его хозяина, но человек не пострадал... .Эксперты "Земли леопарда" работают на месте... утром был зафиксирован конфликтный леопард. сотрудник нацпарка

Сотрудники "Земли леопарда" установили визуальный контакт со зверем, который на текущий момент удаляется от села. Специалисты дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ прибыли на территорию для отлова животного. Они будут изымать самку из дикой природы. Пока что эксперты не говорят о причинах и мотивах поведения леопарда, которое считается нетипичным для взрослой и здоровой особи.

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Фото и видео: Telegram / Amur Mash