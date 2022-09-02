Детеныши появились на свет на национальном парке Приморья.

Семейство с пятью амурскими тигрятами впервые в мире попало на видео. Инцидент зафиксировала одна из уличных камер видеонаблюдения, установленная на территории национального парка "Земля леопарда". Он располагается в Приморском крае. Специалисты объяснили, что в среднем тигры рожают за один раз не более трех котят. В условиях неволи ученые также знают о рекордном появлении на свет пяти тигрят.

Впервые в мире сразу шесть краснокнижных амурских тигров – "мать-героиня" и ее котята – попали в объектив фотоловушки в дикой природе. Тигрица проявила "суперспособности", вырастив такой большой, рекордный выводок. пресс-служба нацпарка

Приносить до пяти тигрят амурские тигры способны и в дикой природе, но часто выживают не все котята. Попавшим в фотоловушку животным примерно 4-5 месяцев. В нацпарке "ЗЛ" отметили, что включая данный выводок, у тигрицы родилось уже семеро детенышей. Ранее зверя видели с двумя юными тигрицами, которые сейчас уже начали самостоятельную жизнь. Сотрудники парка не исключают, что "мать-героиня" еще способна принести потомство, и не одно.

Житель Приморья встретил тигра во время рыбалки.

Фото и видео: Национальный парк "Земля леопарда"

