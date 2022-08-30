Животное помочило лапы в водоеме, развернулось и скрылось в чаще леса.

Житель Приморья встретил тигра во время рыбалки. Об этом сообщает центр "Амурский тигр".

Мужчина во время рыбалки увидел на другом берегу тигра. Хищник собирался переплыть реку, но, увидев человека, не стал этого делать. Животное помочило лапы в водоеме, развернулось и скрылось в чаще леса.

В пресс-службе центра отметили, что по правилам в таких случаях лучшее оружие – голос, который отпугнет хищника.

Ранее мы сообщали, что сотрудники МЧС спасли 16 человек с дрейфующей рыболовецкой баржи в Хабаровском крае.

Видео: ВКонтакте / Центр "Амурский тигр"