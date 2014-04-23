Шведский специалист работал над изучением генетики и эволюции человека.

Нобелевская премия-2022 по медицине присуждена ученому Сванте Пяэбо. Об этом на торжественной церемонии рассказали специалисты их организационного комитета международной награды при Каролинском медицинском университете. Приз получил шведский исследователь за работу по анализу генетических основ эволюции человека. Эксперты отметили "невозможное открытие" лауреата. Речь идет о том, что ему удалось секвенировать геном неандертальца (вымершего родственника современных людей). Он доказал при помощи методов генетики, что человек алтайский (денисовец), обитавший в Азии вместе с неандертальцами и людьми современного типа, является отдельной ветвью в эволюции человека.

Важно отметить, что Паабо обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминид к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 тысяч лет назад. пресс-служба Нобелевской премии

Данные результаты исследований позволяют международному экспертному сообществу понять, как именно иммунная система современных людей реагирует на существующие в мире инфекции.

Путин: значимость нобелевских премий мира обесценена ее вручением таким людям, как Обама.

Фото и видео: YouTube / Nobel Prize

