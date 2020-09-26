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Стало известно, почему Homo Sapiens покинули Африку
Сегодня, 14:01
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Стало известно, почему Homo Sapiens покинули Африку

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Ранее предполагалось, что миграция началась из-за перенаселения на континенте.

Ученые выяснили, почему началась миграция Homo Sapiens из Африки. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые предполагают, что все дело в климатических условиях. При этом раньше считалось, что Homo Sapiens стали мигрировать из Африки, так как континент был перенаселен.

По мнению ученых, данное исследование поможет понять, почему Homo Sapiens выдрали Евразию и как они передвигались в целом.

Ранее мы писали, что ученые открыли самый северный остров на Земле. 

Фото: pixabay 

Теги: homo sapiens, миграция древних людей из африки
Категории: Лента новостей, Фабрика Знаний, Мировые новости, Наука и технологии,

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