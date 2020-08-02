Палеонтологи нашли в Новой Зеландии окаменелости гигантских пингвинов

Рост пингвинов составлял 1,4 метра.

Ученые из Университета Мэсси (Новая Зеландия) выяснили, что окаменелости, которые нашли школьники во время экскурсии в 2006 году, принадлежат гигантским пингвинам. Этот вид ранее известен не был. Отмечается, что у пингвина были очень длинные ноги, за счет этого рост его составлял 1,4 метра. Статья опубликована в Journal of Vertebrate Paleontology.

Новый вид пингвинов был назван Kairuku waewaeroa. Дело в том что этот вид похож на гигантских пингвинов Kairuku, которые были найдены в 2012 году. Предполагается, что его длинные ноги могли влиять на то, как быстро пингвин мог плавать или глубоко нырять.

Проведя 3D-сканирование, ученые создали цифровую копию окаменелости и сравнили ее с цифровыми версиями других костей ископаемых пингвинов со всего мира. После этого авторы с полной уверенностью смогли заявить, что они имеют дело с новым видом.

В статье отмечается, что возраст находки составляет 27,3 – 34,6 млн лет.

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