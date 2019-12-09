Палеонтологи из Петербурга нашли останки динозавров в Кемеровской области

Палеонтологи СПбГУ обнаружили останки динозавров на экспедиции в Кемеровской области. Об этом они рассказали на своей странице в Instagram.
На третий день экспедиции ученые нашли кости конечностей, позвонки и фаланги пситтакозавтов.
Вдобавок обнаружили скопление косточек пситтакозавра, которое было решено брать по методу "пирога". Он заключается в том, что кости вместе с породой запечатывают в гипс и таким образом отвозят в лабораторию, где позже препарируют. Это делается, чтобы минимизировать вероятность повредить или потерять кости в полевых условиях.
пояснили палеонтологи.
На следующий день им попался зуб, однако кому он принадлежит ― предстоит выяснить.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что за последнюю неделю поисковики несколько раз находили в Пушкинском районе человеческие останки.
Фото: @paleo_vert_spb / Instagram
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