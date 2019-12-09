Палеонтологи из Петербурга нашли останки динозавров в Кемеровской области

Экспедиция проходит в поселке Шестаково.

Палеонтологи СПбГУ обнаружили останки динозавров на экспедиции в Кемеровской области. Об этом они рассказали на своей странице в Instagram.

На третий день экспедиции ученые нашли кости конечностей, позвонки и фаланги пситтакозавтов.

Вдобавок обнаружили скопление косточек пситтакозавра, которое было решено брать по методу "пирога". Он заключается в том, что кости вместе с породой запечатывают в гипс и таким образом отвозят в лабораторию, где позже препарируют. Это делается, чтобы минимизировать вероятность повредить или потерять кости в полевых условиях. пояснили палеонтологи.

На следующий день им попался зуб, однако кому он принадлежит ― предстоит выяснить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за последнюю неделю поисковики несколько раз находили в Пушкинском районе человеческие останки.

Фото: @paleo_vert_spb / Instagram