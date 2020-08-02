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Ученые нашли три новых вида древних млекопитающих
Сегодня, 9:28
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Ученые нашли три новых вида древних млекопитающих

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Все они являются предками современных копытных.

Ученые проанализировали окаменелости, которые были найдены в бассейне Большого водораздела и нашли три новых вида древних млекопитающих. Статья была опубликована в журнале в Journal of Systematic Palaeontology, сообщает "Профиль".

Животные дали названия Beornus honeyi, Miniconus jeanninae и Conacodon hettingeri. Все они являются предками современных копытных. Так, одно из трех животных получило название в честь персонажа Беорна из "Хоббита". Это было самое крупное животное размером примерно с домашнюю кошку.

Когда динозавры вымерли, доступ к разным продуктам питания позволил млекопитающим быстро развиваться и разнообразить анатомию зубов, увеличивая размер тела, – говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что после того, как вымерли динозавры, было больше разных видов млекопитающих, чем считалось ранее.

Ранее мы писали о том, как правильно мыть руки, чтобы избавиться от потенциальных вирусов и бактерий. 

Фото: pixabay 

Теги: палеонтологи, три новых вида древних млекопитающих нашли ученые
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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