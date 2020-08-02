Ученые нашли три новых вида древних млекопитающих

Все они являются предками современных копытных.

Ученые проанализировали окаменелости, которые были найдены в бассейне Большого водораздела и нашли три новых вида древних млекопитающих. Статья была опубликована в журнале в Journal of Systematic Palaeontology, сообщает "Профиль".

Животные дали названия Beornus honeyi, Miniconus jeanninae и Conacodon hettingeri. Все они являются предками современных копытных. Так, одно из трех животных получило название в честь персонажа Беорна из "Хоббита". Это было самое крупное животное размером примерно с домашнюю кошку.

Когда динозавры вымерли, доступ к разным продуктам питания позволил млекопитающим быстро развиваться и разнообразить анатомию зубов, увеличивая размер тела, – говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что после того, как вымерли динозавры, было больше разных видов млекопитающих, чем считалось ранее.

Ранее мы писали о том, как правильно мыть руки, чтобы избавиться от потенциальных вирусов и бактерий.

Фото: pixabay