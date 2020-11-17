Физики рассказали, как правильно мыть руки

Для этого была построена математическая модель.

Ученые из США построили математическую модель механики жидкости при мытье рук. Оказалось, что вирусы и бактерии вымываются из микроскопических углублений, которые есть на поверхности кожи, только через 20 секунд интенсивного трения влажных ладней друг о друга. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physics of Fluids, сообщается в пресс-релизе Американского института физики.

Ученые подчеркнули, что сильный поток воды лучше удаляет с рук частицы, а сила зависит от скорости движения рук.

Если вы двигаете руками слишком мягко и медленно относительно друг друга, силы, создаваемые текущей жидкостью, не будут достаточными, чтобы преодолеть силу, удерживающую частицы, — говорится в сообщении.

Таким образом, необходимо около 20 секунд энергичного движения для того, чтобы смыть с рук бактерии и вирусы.

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