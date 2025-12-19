Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о правилах защиты от ОРВИ

Мытьё рук и свежий воздух снижают риск гриппа в офисах.

Роспотребнадзор напомнил сотрудникам офисов о мерах профилактики гриппа и ОРВИ после завершения новогодних каникул и возвращения к рабочему режиму. Рекомендации опубликованы 12 января.

В ведомстве сообщили, что в период сезонного роста заболеваемости особое значение имеют базовые меры гигиены на рабочем месте. Специалисты выделили пять обязательных правил для снижения риска заражения.

Сотрудникам рекомендуется регулярно мыть руки водой с мылом и тщательно их высушивать. При отсутствии доступа к воде допускается использование антисептических средств на спиртовой основе. Также в Роспотребнадзоре советуют не прикасаться руками к глазам, носу и рту без предварительной гигиенической обработки, а при необходимости использовать одноразовые салфетки.

Отдельное внимание уделено проветриванию помещений. Рабочие кабинеты следует проветривать не реже пяти раз в течение дня.

Кроме того, специалисты рекомендуют ежедневно проводить влажную уборку рабочих поверхностей, включая столы, клавиатуры, компьютерные мыши, телефоны и канцелярские предметы. Ведомство призывает избегать контактов с людьми с признаками заболевания и при появлении симптомов болезни своевременно обращаться к врачу, не занимаясь самолечением.

Ранее Piter.TV сообщал, что эксперты предупредили россиян о второй волне гриппа после спада гонконгского штамма.

Фото: Pxhere