Ученые проверили эффективность мер ограничений в пандемию ковида.

British Medical Journal: ношение масок снижает заболеваемость SARS-CoV-2 на 53 процента. Ученые разместили в издании мета-исследование, которое касается эффективности ограничений в вопросе профилактики ковид. Руководитель группы из Университета им. Монаша совместно с коллегами изучила работы о мытье рук, ношению медицинских масок и социального дистанцирования.

В финальной проверке из 72 подобных исследований осталось 8 работ. Шесть из них касалось эффективности ношения масок. В тестированиях приняло участие 289,2 тысячи человек (не зараженных) и 2,6 тысяч инфицированных. Анализ показал, что за счет ношению масок можно снизить заболеваемость населения на 53%. Также смертность в странах, в которых данная мера работает, ниже на 45,7%.

Социальное дистанцирование позволяет сократить заболеваемость COVID-19 на 25%. Информация основывается на участии 108,9 тысяч здоровых испытуемых, а также 2,7 тысячах зараженных. Мытье рук также помогает снизить инфицирование на 53%.

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