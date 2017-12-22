Вирусолог назвал эффективное мыло для профилактики COVID-19

Профессор отметил, что покупать дорогое мыло с какими-то особыми свойствами совсем не обязательно.

Роспотребнадзор рекомендует мыть руки после посещения любых общественных мест, поездок в транспорте, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, перед едой и приготовлением пищи. В эфире "Радио 1" профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, каким мылом лучше мыть руки.

Профессор отметил, что покупать дорогое мыло с какими-то особыми свойствами совсем не обязательно. На мыле даже не должно быть написано "Антибактериальное", потому что оно будет сушить кожу и уничтожать не то, что нужно. Мыть руку можно обычным детским мылом или мылом из аптеки. При этом жидкое мыло хуже, чем твердое.

По словам профессора Аграновского, от температуры воды эффективность избавления от вируса не зависит – она должна быть комфортной для человека.

Еще весной глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса.

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