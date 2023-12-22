Расходы петербуржцев на мыло выросли вдвое с начала года

Также отмечен рост расходов на мебель (+42,6%), лекарства (+41%), автомобили (+39%) и мобильные телефоны (+31%).

В период с января по март 2024 года жители Петербурга приобрели значительно больше туалетного и хозяйственного мыла, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма покупок составила более 1 млрд рублей, согласно данным Петростата, на которые ссылается "Коммерсант".

За этот же период расходы петербуржцев на обувь увеличились на 50%, достигнув общей суммы в 18,9 млрд рублей. Также отмечен рост расходов на мебель (+42,6%), лекарства (+41%), автомобили (+39%) и мобильные телефоны (+31%). Наибольшие затраты были связаны с приобретением автомобилей — жители города потратили на них 74,2 млрд рублей.

Несмотря на общий рост потребительских расходов, наблюдалось снижение затрат на часы (-12,8%) и ткани (-9,1%).

Ранее мы сообщили о том, что снижение смертности в Петербурге по сравнению с 2019 годом составило 3%.

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