Палеонтологи заметили на станции метро "синей" ветки "рожицу унылой мумии"

Однако на самом деле с мумией находка никак не связана.

Участники "Кружка любительской палеонтологии" в группе в "ВКонтакте" рассказали об интересной находке на станции метро "Московский проспект". Они сравнили ее с "унылой рожицой мумии".

На стене заметили срез раковины наутилоидеи. Подкласс головоногих моллюсков существует еще со время палеозоя.

Ранее стали известны подробности кражи археологических артефактов из института РАН. Неизвестный похитил 26 ценных предметов археологических изысканий, которые были помещены в металлический ящик.

Фото: VK / "Кружок любительской палеонтологии"