За последнюю неделю поисковики несколько раз находили в Пушкинском районе человеческие останки

После экспертизы останки захоронят.

За последние 1,5 недели при строительных работах на боевой позиции "Аппендицит" в Пушкинской районе поисковики не раз находили человеческие останки. На место приходилось вызывать полицию и Следственный комитет.

На данный момент на участке ведется строительство. В период с 23 по 31 июля там нашли останки как минимум трех человек. Предполагается, что это могли быть бойцы красной армии, так как при них так находятся боеприпасы. Поисками занимаются клуб "Пулковский Рубеж" и отряды "Воин" и "Высота".

В присутствии эксперта, останки были извлечены из грунта, и отправлены в морг, для проведения судебно-медицинской экспертизы и дальнейшего хранения до момента захоронения на воинском мемориале. рассказал в социальных сетях участников поискового отряда "Высота".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что спасатели обезвредили 500-килограммовую авиабомбу, найденную на стройке на Пулковском шоссе.

Фото: Пулковский Рубеж / VK