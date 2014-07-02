Ученые выяснили, что коронавирус может месяцами сохраняться в организме человека

Все это время вирус продолжает влиять на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.

Ученые из Национальных институтов здоровья США провели исследование и выяснили, что коронавируса на протяжении нескольких месяцев может распространяться по всему организму человека и сохраняться там.

По словам ученых, многие пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, страдают о длинного коронавируса. Это значит, что вирус продолжает влиять на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.

После вскрытия 44 тел инфицированных выяснилось, что коронавирус широко распространяется по телу человека, причем даже если проходит в бессимптомной или легкой формах. Он начинает размножаться в тканях за пределами дыхательной системы уже на начальных стадиях заражения.

Коронавирус ученым удалось обнаружить даже в некоторых участках мозга после 230 дней с появления первых симптомов. Однако за пределами легких практически не наблюдалось воспаления.

Ранее мы писали, что новое погодное явление было открыто над Индийским океаном.

Фото: pixabay