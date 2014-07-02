Новое погодное явление было открыто над Индийским океаном

Его назвали атмосферным озером.

В небе над западной экваториальной частью Индийского океана было открыто новое погодное явление, которое назвали атмосферным озером. Связано это природное явление с атмосферными реками. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на конференцию Американского географического союза.

Отмечается, что по сути это медленно движущийся массив концентрированного водяного пара, который может держаться больше недели несколько раз в год. Ученые считают, что эти штормы могут превращаться иногда в тропические циклоны.

Предполагается, что ранее это погодное явление было пропущено исследователями, потому что изучение погоды сосредотачивается на характеристиках ветра и других долгоживущих погодных явлениях.

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