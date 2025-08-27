Starship завершил десятый испытательный полет, приводнившись в Индийском океане

Операция американской компании Space X была успешно завершена.

Американская космическая компания SpaceX завершила во вторник, 26 августа, десятый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Известно, что объект успешно приводнился в акватории Индийского океана, несмотря на повреждение в хвостовой части. Соответствующий комментарий оператор миссии дал через социальные сети. Трансляция события происходила в прямом эфире. Ракета стартовала в 19:30 часов вечера по времени восточного побережья (в 02:30 утра 27 августа по московскому времени) с территории космодрома Starbase, расположенного в штате Техас. На этот раз эксперты не планировали контролируемое возвращение ускорителя на стартовую локацию. После отделения от корабля он замедлился и мягко приводнился в Мексиканском заливе. Предыдущие три запуска прототипа Starship (в январе, марте и мае) завершились неудачно.

Разработчики пояснили широкой общественности, что в результате данного полета компании впервые удалось вывести из грузового отсека Starship восемь симуляторов спутников системы связи Starlink.Специалисты несколько раз ставили перед собой эту задачу, однако выполнить ее не удавалось из-за технических проблем. Дополнительно американцы осуществили повторный запуск двигателя Raptor и протестировала добавленные улучшения. Они были нацелены на повышение надежности корабля во время возвращения на Землю.

Илон Маск пообещал открыть исходный код Grok 2.

Фото: Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Space X