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Илон Маск пообещал открыть исходный код Grok 2
Сегодня, 13:40
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Илон Маск пообещал открыть исходный код Grok 2

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Американский бизнесмен назвал также сроки, в которые пользователи получат доступ к технологическому продукту.

Владелец стартапа в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI, американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил своей аудитории в социальных сетях о том, что откроет для широкой публики исходный код чат-бота Grok 2.

Пришло время открыть исходный код Grok 2. Сделаем это на следующей неделе.

Илон Маск, миллиардер из США

Напомним, что Илон Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев иностранная компания представила общественности чат-бот на основе искусственного интеллекта Grok. Разработчики проекта указали, что их технологический продукт отличается от прочих аналогов отсутствием цензуры. Он также обеспечивает доступ пользователям к актуальной информации в режиме реального времени.

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Фото: X (нежелательная организация на территории России) / @elonmusk

Теги: grok 2, илон маск, искусственный интеллект, исходный код
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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