В рационе жителей региона могла отсутствовать рыба, несмотря на близость Амазонки.

Ученые выяснили, чем питались индейцы доколумбовой Америки. Испанские специалисты из Института экологических наук и технологий пришли к выводу после анализа изотопов останков, что местные жители, которые жили по берегам Амазонки (современная Бразилия) употребляли в еду определенные растения и млекопитающих. При этом они не ели рыбу, несмотря на близость воды.

Для работы экспертам пришлось собрать материал и кости шести человек, которые проживали в регионе в периоды с 1000 до 18000 годов. При анализе изотопов углерода и азота, а также изучении образцов почвы и костей рыб и млекопитающих, установлен рацион питания.

Жители употребляли в пищу в основном растения и сухопутных млекопитающих. Среди последних доминировали мазамы и грызуны — пака и морские свинки. Жители доколумбовой Бразилии употребляли в пищу кукурузу, маниок, тыкву, батат, а также другие культуры испанские ученые

Анализ не показал наличие в рационе питания рыбы. Однако исследователи знают о том, что жители региона были знакомы с рыболовством.

Ученым удалось воссоздать древние "пути жизни".

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