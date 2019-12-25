Модулирование показало начало формирования сложных соединений.

Ученым удалось воссоздать древние "пути жизни". Об этом рассказали представители университетов Южной Кореи и Польши. По данным ученых, жизнь произошла из определенных базовых "блоков". Однако до сих пор не понятно, как именно они появились.

Наука имеет представления о сотнях органических реакций, которые лежали в основе жизни, но мы пока довольно плохо понимаем, как отдельные реакции объединились в "пути жизни", по которым формировались первые сложные строительные блоки для будущих живых организмов авторы исследования

Напомним, что простые молекулы начали процесс объединения и создания сложных структур 3,7 млрд лет назад. Это происходило на фоне естественного усложнения материи. При помощи разработанного специалистами программного инструмента Allchemy было проведено моделирование пребиотических химических реакций. Алгоритм смог определить те реакции, которые происходили с водой, азотом, аммиаком, цианидом, серой и метаном. Из этих базовых пребиотиков сформировались сложные кислоты, белки, липиды и ферменты.

Общую теорию относительности Эйнштейна проверили с помощью черной дыры.

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