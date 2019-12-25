Наскальные рисунки в пещере Испании оказались древнее, чем считалось

Пещеру Сала-де-лас-Пинтурас посещали древние "художники" 13 тысяч лет назад.

Наскальные рисунки в пещере Испании оказались древнее, чем считали ученые. Команда специалистов под руководством Аны Изабель Ортега Мартинес из Национального центра исследований человека смогла точно датировать живопись в карстовом комплексе Сала-де-лас-Пинтурас в Охо-Гуаренья. Результаты работы археологов опубликованы в издании Archeological and Anthropological Sciences.

Специалисты применили для исследования древних работ на стенах пещеры метод ускоренной масс-спектрометрии. Установлено, что рисунки нанесли люди, которые жили в пещере на одно тысячелетие раньше, чем считалось ранее. Авторами живописи стали охотники-собиратели из Европы, которые посещали пещеры почти 13 тысяч лет назад.

Исследование подтвердило гипотезу о том, что пещеры привлекали древних людей тысячи лет назад. Ранее ученые могли лишь приблизительно датировать обнаруженные на скалах черные изображения.

Напомним, что Охо-Гуаренья является одним из крупнейших в мире карстовых комплексов. Его протяженность составляет около 110 километров.

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Фото: M.A. Martin-Merino / CENIEH

