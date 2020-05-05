Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса

О достижении специалистов сообщил журнал Nature Communications.

Ученые из Нидерландов и Германии в Утрехтском университете создали экспериментальное моноклональное антитело, способное победить коронавирус COVID-19 в лабораторных условиях.

Вещество 47D11 направлено на белковые шипы вируса, не позволяя ему проникать в клетку – так антитело победило вирусы SARS-CoV-2 и родственный SARS-CoV. По принципу действия оно похоже на белки, которые вырабатываются иммунными клетками человека.

В ходе экспериментов использовались генетически модифицированные мыши. Разработке еще предстоит пройти ряд испытаний.

Отметим, что в эфире американского телевидения доктор Марио Рамирес рассказал о создании вакцины коронавируса в США. Он отметил, что вакцина позиционировалась для другого коронавируса, из нее взяли генетический материал, и теперь она служит основой для вируса нового типа. Для вакцины проводятся подробные и осторожные испытания, проверки иммунной системы, чтобы убедиться, работает ли новая вакцина и как влиет на развитие болезни.

Ранее мы сообщали о том, что советник шведского правительства и генерального секретаря ВОЗ, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал о двух основных мерах, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Видео: YouTube / MSNBC