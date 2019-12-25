Появились обновленные данные о том, как долго капли задерживаются в воздухе.

Ученые установили радиус действия чихания. Об этом заявили сотрудники технологического института в Массачусетсе в публикации в Journal of American Medical Association. Одним из авторов работы выступила физик Лидия Буруиба.

Исследователи определили дальность полета капелек жидкости при чихании человека. Они разлетаются от собственного источника на расстояние около 7-8 метров. Перед падением они задерживаются в воздухе от нескольких секунд до нескольких минут. Время, проведенное в воздухе, зависит от влажности.

Ученые объяснили, что для большей наглядности эксперимента, они использовали ускоренную съемку. С ее помощью получилось зафиксировать процесс чихания человека.

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Фото и видео: Lydia Bourouiba / Journal of American Medical Association, 2020

