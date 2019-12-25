Ученые создали неинфекционный коронавирус для исследований

В РНК созданного вируса нет так называемой инструкции по созданию шипов-белков.

Ученые из Рокфеллеровского университета (США) создали генетическую конструкцию, у которой есть РНК коронавируса. Однако она неинфекционная. Информация об этом появилась на сайте университета.

Данная конструкция имитирует почти все аспекты жизненного цикла коронавируса. В РНК содержится информация, которая позволяет созданному человеком вирусу реплицироваться и создавать собственные копии. Однако в РНК нет так называемой инструкции по созданию шипов-белков, которые позволяют вирусу проникать в клетки человека и заражать их.

Ранее таким образом получилось разработать лекарство, например, от гепатита С.

Ранее мы писали, что коронавирус может проникать глаза. К таким выводам пришли ученые из Института биомолекулярной медицины Макса Планка и Вестфальского университета имени Вильгельма.

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