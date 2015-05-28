Ученые выяснили, что коронавирус может проникать глаза

Он может также инфицировать фоторецепторы.

Ученые из Института биомолекулярной медицины Макса Планка и Вестфальского университета имени Вильгельма провели исследование и пришли к выводу, что коронавирус может проникать в глаза и инфицировать фоторецепторы. Об этом сообщается в bioRxiv.org.

Исследователи подвергли зрелые органоиды сетчатки воздействию SARS-CoV-2 и изучили его активность. Оказалось, что коронавирус способен проникать в глаза, инфицировать фоторецептора и проникать в ганглиозные клетки сетчатки.

Отмечается, что не требуется для такого состояние специального лечения и лекарств. Необходимо применять средства, которые направлены на блокирование ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2).

Ранее мы писали, что учеыне назвали возможную версию гибели человечества. Это может произойти из-за дефицита кислорода.

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