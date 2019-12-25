Названа возможная версия гибели человечества

Причем 2,45 млрд лет назад такие события уже происходили.

Ученые из Технологического института Джорджии провели исследование и пришли к выводу, что в дальнейшем люди могут столкнуться с дефицитом кислорода и в результате погибнуть. Предполагается, что количество кислорода может уменьшиться в миллион раз. Об этом сообщает ScienceAlert.

Исследователи отмечают, что такие события на Земле происходили примерно 2,45 млрд лет назад. Тогда в атмосфере практически отсутствовал газ, но затем он начал накапливаться. По этой причине некоторые животные вымерли, но появились новые виды.

Ученые заявили, что активность солнца в атмосфере в настоящее время постоянно увеличивается, излучения расщепляют углекислый газ, что приводит к вымиранию вырабатывающих кислород растений. В перспективе, отмечают ученые, содержание кислорода в воздушной оболочке планеты может вернуться к показателям, которые были в древности.

Падение кислорода очень, очень резкое. Мы говорим о количестве кислорода, которое примерно в миллион раз меньше, чем сегодня. Крис Рейнхард (Chris Reinhard), ученый

Если же это произойдет, то все живые организмы, зависящие от кислорода, погибнут.

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