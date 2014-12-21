В Китае заявили о вспышке коронавируса "родом" из России

Речь идет о локальной вспышке коронавируса в Нанкине.

Китайские власти заявили, что вспышка коронавируса, начавшаяся в городе Нанкин, началась с инфицирования уборщицы аэропорта. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что вирус, который распространился в городе, "родом" из России. Дело в том, что об инфицировании сотрудницы аэропорта стало известно после обработки самолета, прилетевшего из Москвы. Власти Китая считают, что уборщица нарушила правила личной дезинфекции после уборки. Это и привело к инфицированию других сотрудников.

В Нанкине 20 июля было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом в аэропорту Лукоу. Число инфицированных, по данным властей, составляет 185 человек.

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