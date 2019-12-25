Американские специалисты научились влиять на гипнагогию.

Американские ученые создали метод, помогающий управлять сновидениями. Результаты работы опубликованы на портале Med-heal.ru. По данным специалистов, разработанный способ получил название "прицельная инкубация сновидений". Он позволяет делать сон осознанным. Он действует в тот момент, когда человек находится в ранней стадии сна, которая называется гипнагогия. В этот период человек чувствителен к внешнему воздействию, в частности, реагирует на окружающие его звуки.

В рамках эксперимента волонтеры надевали трекер, который отслеживал пульс, давление и движение пальцев. Когда люди погружались в гипнагогию, им включали определенную мелодию, чтобы задать тематику сна. Большая часть волонтеров подтвердила, что их сны были связаны со звуками. Им также удалось напеть ее и сыграть на музыкальных инструментах.

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Фото: Pixabay.com