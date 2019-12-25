Тяжелый COVID-19 может привести к бесплодию у мужчин

У переболевших объем спермы, количество сперматозоидов и их моторная активность уменьшились в полтора-два раза.

Ученые из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета совместно с коллегами из Казахстана и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого провели исследование, в результате которого выяснили, что COVID-19 может стать причиной бесплодия у мужчин. Об этом пишут "Известия".

Специалисты сравнили результаты спермограммы у 62 мужчин, которые планировали участвовать в ЭКО. Первое обследование прошло в феврале-марте, у всех испытуемых оказались хорошие результаты спермограммы, тесты на коронавирус были отрицательными.

Повторное исследование провели в августе-сентябре. У 32 мужчин выявили в крови антитела к COVID-19. Это значит, что они перенесли коронавирус в той или иной форме.

У переболевших объем спермы, количество сперматозоидов и их моторная активность уменьшились в среднем в полтора-два раза. У трех мужчин, которые перенесли КОВИД в тяжелой форме, при повторном обследовании обнаружили азооспермию – полное отсутствие сперматозоидов в эякуляте. Ученым предстоит выяснить, временное это явление или постоянное.

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