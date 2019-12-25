В комздраве рассказали, кому противопоказана вакцина от КОВИД

Прививку делают препаратом "Спутник V", разработанным в центре Гамалеи.

Вечером во вторник, 22 декабря, комитет по здравоохранению Петербурга подготовил памятку, касающуюся вакцинации от коронавируса, и опубликовал ее на официальной странице в соцсети.

В России прививку делают препаратом "Спутник V". Перед тем, как делать вакцину, нужно обратить внимание на противопоказания: острые инфекционные и неинфекционные заболевания, контакты с инфицированными в последние две недели, прививка от гриппа или пневмококка в период менее месяца от даты вакцинации.

Также прививка противопоказана при боли в горле, повышении температуры, насморке и других симптомах.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор сообщил об ограничениях после прививки от КОВИД.

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