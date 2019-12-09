Ученые придумали способ спасения осетра от браконьеров

Теперь они с точностью могут отличить икру и филе диких осетровых рыб от выращенных в неволе.

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН придумали способ, который поможет спасти осетра от браконьеров. Они разработали уникальный метод, который позволит точно отличить икру и филе диких осетровых рыб от выращенных в аквакультуре. Об этом пишут РИА Новости.

Новый метод основан на анализе специфических биохимических маркеров. В частности, ученые проанализировали состав жирных кислот, попадающим в организм рыбы с пищей. Оказалось, что соотношение этих жирных кислот серьезно отличается у рыб выращенных в неволе и дикой природе.

Для исследования жирных кислот использовался хромотограф, оснащенный масс-спектрометрическими детекторами. Проверка икры и филе осетровых рыб занимает около суток.

В СФУ неоднократно поступали просьбы от правоохранителей провести экспертизу конфискованной икры и филе осетра. С помощью нового метода теперь это стало возможно.

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