Ученые назвали три этапа старения человека

В исследовании приняли участие 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет.

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что старение человеческого организма происходит в несколько этапов. Результаты исследования опубликованы на портале Nature Medicine.

В эксперименте приняли участие 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет. Специалисты проанализировали содержание около 3 тысяч отдельных белков в плазме крови. Оказалось, что в течение жизни содержание 1379 белков значительно меняется.

Проследив за этими изменениями, авторы работы научились определять возраст человека с точностью до трех лет по анализу 373 белков, которые являются важной составной частью крови и несут данные ото всех клеток организма. Их преобразования говорят о старте, затухании или изменении различных жизненных процессов.

В итоге исследователи смогли разделить процесс старения человеческого организма на три этапа: 34, 60 и 78 лет. Именно в этом возрасте происходят значительные изменения в белках. Это открытие позволит ученым найти более эффективные методы для борьбы с возрастными заболеваниями.

Ранее мы писали, что метформин от диабета может провоцировать рак.