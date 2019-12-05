Метформин от диабета может провоцировать рак

Препарат содержит опасные химические соединения.

Популярный в Евросоюзе препарат метформин, применяемый при сахарном диабете, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.

Ученые выяснили, что препарат содержит опасные химические соединения. Речь идет о веществах, которые, среди прочего, дают крысам для того, чтобы вызвать у них рак.

Пока неизвестно, какие именно соединения в метформине провоцируют развитие рака. Специалистам предстоит это выяснить.

В настоящий момент эксперты Европейского агентства лекарственных средств планируют встретиться с представителями всех государств-членов Евросоюза и поговорить с ними по этому поводу.

Сегодня только в Польше метформин принимают примерно 2 млн человек. Врачи заявляют, что отказ от приема лекарства может привести к более опасным последствиям, чем продолжение его использования.

Ранее мы писали, что в России три жизненно важных лекарства приравняли к наркотикам.

Видео: YouTube / Merck Manuals