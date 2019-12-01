В исследовании приняли участие 18 человек.

В воскресенье, 1 декабря, стало известно, что учёные обнаружили неожиданную пользу от ночных кошмаров. Результаты их работы опубликованы на портале Human Brain Mapping.

Известно, что в исследовании принимали участие 18 человек. Каждую ночь учёные наблюдали за их мозговой активностью во время сна. Как оказалось, во время кошмара у спящего активизировались островковая доля и поясная извилина головного мозга, которые отвечают за стресс.

Как позже выяснилось, сильный страх, который человек переживает во время сна, помогает впоследствии справиться со стрессом в реальной жизни.

Исследование проводили ученые из Женевского университета.

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