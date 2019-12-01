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Ученые назвали напиток, который предотвращает старение

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Исследование проводились на мышах.

В воскресенье, 1 декабря, стало известно, что ученые нашли предотвращающий старение "утренний" напиток. Об этом сообщает пишет "Российская газета".

Исследоване проводили ученые из США, Франции, Германии и Бразилии. Опыты ставили на мышах.  Выяснилось, что у грызунов, которые употребляли кофе меньше страдали из-за проблем с памятью из-за блокировки "экспрессии аденозинового А2А-рецептора". Именно  на это вещество воздействует кофеин. Как оказалось, кофе блокирует этот рецептор и заставляет мозг работать. 

Учённые отметили, что кофе лучше пить без молока и сахара.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ.

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Категории: Лента новостей,

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